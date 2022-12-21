Российский рынок телекоммуникаций остался без ведущих поставщиков оборудования и ПО.

После ухода из России компаний Ericsson и Nokia мобильные сети страны столкнутся с большими проблемами в долгосрочной перспективе. Об этом пишет агентство Reuters.

По мнению высокопоставленных представителей нескольких телекоммуникационных компаний, пользователи российской сети сотовой телефонной связи ощутят на себе уход из страны ведущих производителей соответствующего оборудования. Россиян ожидает снижение скорости мобильного интернета, частые сбросы вызова при звонках и другие проблемы.

Отмечается, что на долю Ericsson и Nokia приходилось около половины российского рынка телекоммуникационного оборудования. Также они продавали важное программное обеспечение для систем связи.

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В обеих компаниях уже подтвердили, что полностью уйдут с российского рынка до конца года, прекратив всякие поставки. Это вызовет острый дефицит соответствующих товаров и услуг в России.

Хотя российские власти пытаются заместить западную аппаратуру техникой своего производства, представители отрасли признаются, что уход иностранцев отбросит сеть мобильной связи в РФ на целое поколение назад.

"Если, предположительно, такая ситуация продлится годами, российские сотовые сети по зоне покрытия могут вернуться к состоянию конца 1990-х, когда их покрытие ограничивалось крупными городами и богатейшими пригородами", — заявил руководитель отдела ИТ одного из профильных интернет-изданий РФ Леонид Коник.

Примечательно, что китайская Huawei – тоже один из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в РФ – по словам источников, уже прекратила продажи нового оборудования на российском рынке, хотя продолжает обслуживать ранее поставленную аппаратуру.

Так, по данным издания "Коммерсантъ", с 1 января следующего года Huawei закроет в России свое подразделение, которое занималось продажей систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования корпоративныхм клиентам. Двум тысячам сотрудников отдела уже предложили перевестись в филиалы компании в других странах СНГ.

Уход западных компаний из России

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года десятки ведущих западных компаний из разных отраслей объявили о прекращении деятельности в РФ. Этому способствовали как официальные санкции, вводимые странами Запада, так и опасения самих компаний за свой публичный имидж из-за работы в РФ.

Компании Ericsson и Nokia еще в начале года объявили о своих планах уйти с российского рынка. При этом поставки оборудования были прекращены почти сразу после нападения РФ на Украину.

Однако процесс ухода компаний их России оказался сильно растянут во времени, поскольку западные правительства были обеспокоены риском поломок критически важной телекоммуникационной инфраструктуры в России.

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