Презентация должна была состояться 29 октября.

В Гданьске отменили презентацию книги российского ультранационалиста и пропагандиста Александра Дугина, которая должна была состояться в Гданьском университете.

Как сообщает "Польское радио", презентация книги Дугина должна была состояться в Гданьском университете в субботу, 29 октября. Помешать презентации удалось благодаря массовой реакции в соцсетях.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем из-за этой ситуации", - говорится в сообщении университета.

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Кто такой Александр Дугин

Александр Дугин — философ, политолог и консервативный публицист. Он является одним из идеологов концепций "русского мира" и новоевразийства, которые предусматривают доминирование РФ над соседними странами, противостояние США и НАТО.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России. К нему якобы прислушивается Владимир Путин, много силовиков и кремлевских чиновников.

С 2014 года он внесен в список санкций ЕС, а с 2015 года попал под персональные ограничения США и Канады через причастность к военной агрессии против Украины.

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