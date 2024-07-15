По его словам, достаточно трех ракет, чтобы покончить с "традиционными врагами России".

Российский пропагандист Евгений Попов пригрозил ядерными ударами по Европе. Соответствующее заявление он сделал в эфире очередной пропагандистской программы на федеральном канале.

Комментируя заявление США о планах размещения дальнобойных ракет в Германии, Попов заявил, что Россия может ударить по Европе ядеркой. Он пригрозил, что последствия удара почувствуют практически все европейские страны.

"Берлин, Варшава, все прибалты, Париж, Бухарест, Прага, конечно, американские базы в Германии. Особое внимание Великобритании - нашему традиционному врагу. Против нее будет работать значительная часть северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Деванпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты "Трайден", Портсмут и Чатемскую Верфь. Британия в наиболее уязвимом состоянии. В принципе, достаточно трех ракет и эта цивилизация упадет", - заявил пропагандист.

Что предшествовало

Ранее Белый дом заявил, что с 2026 года в Германии впервые с окончания холодной войны разместят американские крылатые ракеты "Томагавк", зенитные ракеты SM-6 и новое гиперзвуковое оружие. Дальность действия крылатых ракет США составляет до 2500 км - теоретически они могут долететь до Москвы.

В Кремле сразу заявили, что Россия нацелится на столицы стран Европы в ответ на размещение новых ракет США. Комментируя планы размещения американских дальнобойных ракет в Германии, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что Европа находится в прицеле российских ракет, а РФ - в прицеле американских ракет, которые находятся в Европе".

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