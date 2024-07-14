По его словам, это будут ответные действия на размещение американских ракет в Германии.

Россия нацелится на столицы стран Европы в ответ на размещение новых ракет США.

Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. США размещали такие ракеты. Разного вида ракеты разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, как цели определяла для наших ракет эти европейские точки. И складывается парадоксальная ситуация", - заявил Песков. Видео дня

Комментируя планы размещения американских дальнобойных ракет в Германии, Песков также заявил, что Европа находится в прицеле российских ракет, а РФ - в прицеле американских ракет, которые находятся в Европе".

"Мы уже это проходили. Это уже все было. Мы имеем потенциал, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств... Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. В разных конфигурациях повторение истории неизбежно", - заявил Песков.

Что предшествовало

Ранее Белый дом заявил, что с 2026 года в Германии впервые с окончания холодной войны разместят американские крылатые ракеты "Томагавк", зенитные ракеты SM-6 и новое гиперзвуковое оружие. Дальность действия крылатых ракет США составляет до 2500 км - теоретически они могут долететь до Москвы.

Другие угрозы россиян

Напомним, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России". По его словам, Украина якобы объявила, что "согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму".

Он считает, что это юридически значимое доказательство "соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры". Медведев также пригрозил странам НАТО и добавил, что "пророчество апокалипсиса все ближе".

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