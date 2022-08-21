Ранее Россия часто делала провокации, заранее обвиняя в их совершении украинские силы.

Российское командование сделало очередной вброс о якобы размещение военных в гражданских объектах в Константиновке, Новодмитровке и Николаеве, тем самым готовя информационную почву для нанесения ударов по Украине.

Об этом говорится в отчете российского Минобороны вечером, 20 августа.

Российским оккупантам привиделись базы ВСУ в школах Константиновки, Новодмитровки и Николаева.

Кроме того, Россия обвинила Украину в заминировании моста через Ингулец в поселке Воскресенское Николаевской области. Якобы ВСУ планируют его взорвать, а обвинить в этом хотят оккупантов.

Ранее Россия часто делала провокации, заранее обвиняя в их совершении украинские силы.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. 20 августа враг совершил ряд провальных наступлений на востоке Украины. По состоянию на вечер субботы бои длились на Бахмутском направлении.

Вчера в оккупированном Крыму в течение всего дня работала рашистская система ПВО. В небе над полуостровом якобы сбивали БПЛА неустановленного происхождения.

Желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта, считают аналитики из Института изучения войны.

20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину.

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