По словам Жданова, дешевле всех "оценили" бурятов - им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

В России формируются более 50 именных "добровольческих" батальонов для участия в войне против Украины, этим занимается местная власть.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Такие батальоны формируются в 34 регионах РФ, каждый из них имеет свое "имя", записывают в них всех желающих. По словам Жданова, в их ряды вступают "идейные" люди, но за деньги: обещают в среднем 100-360 тысяч рублей в месяц.

"Имеется градация. Дешевле всех в России оценивают бурятов - им предлагают от 100 тысяч рублей за участие в таких батальонах. В 360 - в основном тех, кто соглашается подписать контракт с ЧВК", - рассказал Жданов.

В качестве примеров он привел Амурский, Брянский батальоны, "Байкал" (Бурятия), "Кронштанд", "Нева" и "Павловск" (Санкт-Петербург) и другие.

"Такое впечатление, что вся Россия постепенно начинает втягиваться в эту войну. Если они на что-то надеются - очень зря. Потому что, чем дальше идет эта война - тем мы становимся крепче, сильнее и тем больше шансов у нас разгромить всю эту орду, которая приедет на нашу землю", - сказал эксперт.

Ранее в украинской разведке рассказали, что Россия вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Московском регионе в ряды ВС России. Также, по данным ГУР, в Чечне растет возмущение участием мусульман в войне между "христианскими" народами.