По состоянию на сегодня, рсосияне нанесли разрушений Николаеву более чем на 813 миллионов гривень.

Ночью 20 августа российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Сегодня в результате обстрела города около 03:00 повреждения получили шесть жилых домов. В них выбито более 60 окон. К счастью, обошлось без жертв", – отметил он.

По информации Сенкевича, по состоянию на сегодняшний день, российские оккупанты нанесли разрушений Николаеву более чем на 813 миллионов гривень.

"Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. Наши специалисты проработали около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов. Сегодня работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что россияне ночью 20 августа обстреляли Николаев и Харьков. В Харькове оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде.

Вас также могут заинтересовать новости: