Неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

Российские оккупанты в Крыму рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове после атак на военную инфраструктуру, однако это может отвлечь их силы от линии фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее аналитики ISW отмечали, что Россия использовала все типы сил безопасности, включая Росгвардию в качестве боевых сил. Поэтому для усиления защиты оккупированного полуострова, вероятно, придется отвлечь часть сил от линии фронта.

Эксперты также добавляют, что длительная неспособность России остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

"Один российский блогер раскритиковал российские войска за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", - говорится в отчете.

Также отмечается, что пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова, могут свидетельствовать о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия визривів прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных ударов " Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. Отдельно, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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