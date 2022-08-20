В частности оккупанты пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Выемка, но безуспешно.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, украинские войска отбили штурм врага в направлениях ряда населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях формирование ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и России на границе нашего государства не выявлено.

В то же время продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

"На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасевка, Великие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку неподалеку от Русских Тишков и Золочева.

"На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чепель, Протопоповка и Долгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана", - сообщили в Генштабе.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. "Как результат - наши воины нанесли противнику потери и отбросили его назад", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка. Они нанесли авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.

"Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Выемка, безуспешно", - рассказали в Генштабе.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

"Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка - Соледар, Покровское - Бахмутское, Покровское - Бахмут, Вершина - Зайцево, Вершина - Кодема, Травневое - Зайцево, Травневое - Кодема, Семигорье - Зайцево, Гладосово - Кодема, успеха не имели, получили жесткий отпор", - подчеркнули в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского.

"Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Марьинки. Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка - Майорск, Спартак - Опытное, Донецк - Пески, Старомихайловка - Первомайское", - говорится в заметке.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное - Золотая Нива, успеха не имел и отошел.

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