Количество увольняющихся с военной службы постоянно растет

Командование ВС РФ продолжает сокращать свои войсковые части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк в Telegram.

Количество увольняющихся с военной службы (в основном стараются уволится по состоянию здоровья или окончанию контракта) постоянно растет, добавил он.

"Так, в 69-й отдельной бригаде прикрытия 35-й общевойсковой армии сокращают по одному взводу в каждой роте. В последующем, не исключают сокращения нескольких рот", - рассказал журналист.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. 20 августа враг совершил ряд провальных наступлений на востоке Украины. По состоянию на вечер субботы бои длились на Бахмутском направлении.

Вчера в оккупированном Крыму в течение всего дня работала рашистская система ПВО. В небе над полуостровом якобы сбивали БПЛА неустановленного происхождения.

Желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта, считают аналитики из Института изучения войны.

20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину.

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