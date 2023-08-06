Семьям погибших участников ЧВК "Вагнер" в России перестали выдавать справки участников войны.

Семьям погибших участников ЧВК "Вагнер" в России перестали выдавать справки участников войны.

Как сообщают росСМИ, о том, что руководство ЧВК приняло решение "о приостановлении" выдачи справок, сообщила администратор Telegram-канала "ЧВК Вагнер. Чат родных", заявив, что "у сотрудников появились более важные и приоритетные задачи".

Раньше родственники погибших "вагнеровцев" жаловались, что не могут получить справки, которые "необходимы семьям героически погибших бойцов для возможности отстаивания своих законных прав" и для получения льгот.

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Что происходит с ЧВК "Вагнер" в России

После поражения военного мятежа Пригожина часть "вагнеровцев" из России передислоцировали в Беларусь, куда они продолжают перебрасывать военную технику.

Как прогнозирует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ЧВК "Вагнер" фактически исчезла и, по его мнению, террористическую организацию поделят на 4 части. Часть останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать в Украине, еще часть будут использовать против внутренних врагов РФ. Также часть "вагнеровцев" может вернуться в Африку и еще часть - тренировать беларусских спецназовцев.

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