Одна из составляющих будет в Беларуси тренировать местных спецназовцев, говорят в ОП.

В украинском информационном пространстве циркулируют слухи об угрозе наступления "вагнеровцев" с территории Беларуси. Их в эфире "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна" прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк,

Он считает, что ЧВК "Вагнер" фактически исчезла и, по его мнению, террористическую организацию поделят на 4 части.

"Одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать в Украине. Отдельная часть - это бывшие "зэки", которых тоже заберут на контракт у Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет охотиться на внутреннем, уже российском рынке, на определенных оппонентов системы", - говорит Подоляк.

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Третья составляющая, продолжил советник главы ОП, вернется в Африку, потому что это основные их бизнес-активы. Подоляк не исключает, что и Пригожин будет работать на африканском направлении.

"Четвертая часть останется тренировать беларуских спецназовцев", - убежден он.

Чем закончился мятеж Пригожина и "вагнеровцев" в России

После обвинений в адрес Минобороны РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнера" ее глава Евгений Пригожин пошел на Ростов, где взял под контроль со своими наемниками все военные объекты. Далее начал требовать встречи с Шойгу и Герасимовым.

После этого было обращение Путина к россиянам, в котором он назвал организованный Пригожиным мятеж "предательством" и "ударом в спину".

После переговоров Пригожина с Лукашенко было заявлено, что "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, с главаря "Вагнера" снимают обвинение, а сам он едет в Беларусь.

В данный момент доподлинно неизвестно, где находится Пригожин. Есть информация, что он до сих пор на территории РФ, а не в Беларуси.

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