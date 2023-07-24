Крымские "власти" подтверждали "прилет" по военным складам.

В ночь на 24 июля в Джанкойском районе Крыма был атакован склад боеприпасов, на котором могла храниться партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс". "Глава" Крыма Сергей Аксенов подтверждал удар по военному объекту, однако Министерство иностранных дел страны-агрессора теперь утвердждает, что атака якобы "не имела никакого военного смысла", пишут российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости.

Комментируя ночной удар, российское ведомство назвало его "запугиванием населения" и пригрозило ответными мерами.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на украинские атаки. Все виновные в атаке украинских беспилотников будут наказаны", – говорится в сообщении МИД.

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Взрывы в Крыму 24 июля 2023 - что известно

Сегодня ночью взрывы прогремели в оккупированном россиянами Крыму. Утром гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотниками и отчитался о сбитии и подавлении средствами радиоэлектронной борьбы 11 беспилотников.

По словам оккупантов, было зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также в частный дом.

На фоне атаки захватчики временно останавливали движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

Крымские партизаны информируют, что во время удара могла быть уничтожена партия противокорабельных ракет П-800 "Оникс". Ракетами этого типа российские оккупанты активно атаковали юг Украины в течение последних дней.

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