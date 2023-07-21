Ракеты данного типа россияне в последние дни использовали для ударов по Одесской области.

У россиян осталось не очень много ракет "Оникс", которые они применяют вместе с ракетами "Калибр" для ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

Как отметил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан, одна такая ракета стоит более миллиона долларов, и, учитывая их ограниченное количество, РФ не сможет долго бить "Ониксами".

"Эта ракета нужна, чтобы топить вражеские корабли, поэтому долго россияне ею не будут бить. Несколько атак совершили и уже подняли "Калибры", - считает он, передает 24 канал.

Свитан также объяснил, что системам противовоздушной обороны очень трудно перехватить ракету "Калибр" на низких высотах. А потому, если ракета заходит с моря и сразу бьет по портовой инфраструктуре, то ее сложно сбить:

"Россияне пытаются сейчас добить зерновые терминалы, что в очередной раз доказывает: все удары по Одессе - "хлопание дверью" россиянами из-за зерновой сделки".

Россия атакует Одессу "Ониксами"

Напомним, РФ уже несколько дней подряд терроризирует Одесскую область. В ночь на 21 июля оккупанты нанесли ракетный удар по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области.

По предварительной информации, во время одной из атак россияне выпустили по Одесской области до четырех ракет "Оникс".