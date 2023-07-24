Официальные власти еще не сообщали подробности.

Партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" могла быть уничтожена во временно оккупированном Крыму. Взрывы гремели в Джанкойском районе.

По информации движения "Крымские партизаны", нанесенный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Стоимость одной ракеты составляет от 1,25 до 1,3 миллиона долларов.

В свою очередь глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что информация об уничтожении "Ониксов" уточняется.

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Взрывы в Крыму 24 июля 2023 - что известно

В ночь на 24 июля появилась информация, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, а также были слышны выстрелы.

На утро гауляйтер пока еще захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался на атаку беспилотниками. Он утверждал, что в небе над полуостровом силы противовоздушной обороны якобы сбито и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов.

В то же время он заявил, что зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, а также якобы обломок беспилотника в Кировском районе повредил частный дом.

Захвачтики даже остановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь.

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