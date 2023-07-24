Оккупанты якобы смогли справиться с 11 беспилотниками.

Главарь оккупационной администрации пока еще захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался на мощную атаку беспилотными летательными аппаратами.

Пособник РФ утверждает в Telegram, что в небе над полуостровом силами противовоздушной обороны сбито, а также подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов противника.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", - поныл Аксенов. Также гауляйтер Крыма утверждает, что обломок беспилотника в Кировском районе якобы повредил частный дом.

"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь...", - добавил пособник врага.

Возле села Веселое Джанкойского района Крыма звучат взрывы, поднимался столб дыма, пишет "Чп / Симферополь", ссылаясь на слова местных жителей.

Позже Аксенов написал, что из сел, которые находятся в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе, решили эвакуировать жителей в пункты временного размещения. Он утверждал, что пострадавших нет.

В ночь на 24 июля в сети появилась информация, что в Крыму были слышны выстрелы, а также звучали взрывы.

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После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, Киев отказался от политико-дипломатического пути возвращения Крыма. Пособники россиян не раз жаловались на атаку разными дронами и даже утверждали, что была "сбита баллистика".

На полуострове много раз звучали взрывы на военных объектах. В частности, 22 июля стало известно, что в Октябрьском произошел взрыв на складе боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что была повреждена нефтебаза.

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