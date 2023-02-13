В провластной кремлевской партии "Единая Россия" анонсировали законодательные изменения в рамках предстоящих "выборов" на временно оккупированных территориях.

Кремль продолжает активную подготовку к предстоящим "выборам" на временно оккупированных украинских территориях: баллотироваться на руководящие должности хотят разрешить бывшим уголовникам.

В частности, провластная российская партия "Единая Россия" анонсировала свои намерения ослабить требования к кандидатам в рамках предстоящего праймериза - предлагают исключить необходимость отчитываться об отсутствии судимостей, пишет The Moscow Times.

Как отметил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин, учитывая войну, Россия не может соблюдать все формальности на временно оккупированных территориях Украины.

Видео дня

Ранее соответствующую идею также лоббировал депутат "Единой России" Андрей Гурулев, отмечая, что бывшие заключенные - это люди широкого кругозора, которым должно быть место в политике.

"Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину", - говорил он.

Российские выборы на временно оккупированных территориях Украины

Ранее стало известно, что Российская Федерация, несмотря на свои неудачи в полномасштабной войне с Украиной, планирует провести "выборы" на временно оккупированных украинских территориях уже осенью 2023 года.

Буквально 1 февраля председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко уточнила, что региональные "выборы" запланированы на 10 сентября.

Недавно стало известно, что в Кремле начался настоящий "кастинг" на политические должности в Украине. На эти роли якобы отбирают "любимчиков" Путина, которые поддержали президента РФ в проведении "спецоперации".

Также стало известно о планах РФ организовать уроки идеологического воспитания для региональных чиновников, чтобы привить им правильное понимание о геостратегии России. Особый акцент хотят сделать на воспитании своих "управленцев" в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: