1 февраля 2023 года председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила, что региональные "выборы" на новых аннексированных территориях Украины запланированы на 10 сентября.

В британской разведке считают, что власти РФ намерены организовать региональные выборы на оккупированных в прошлом году территориях Украины для собственной легитимизации. Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как напоминается, 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко заявила, что региональные "выборы" на новых аннексированных территориях Украины запланированы на 10 сентября.

"Планирование "выборов" (в захваченных украинских населенных пунктах) в один день с голосованием, которое запланировано по всей России, подчеркивает амбиции (российского) руководства представить эти районы как неотъемлемую часть федерации", — считают британские разведчики.

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В связи с этим сказано, что это направлено на продолжение усилий по русификации оккупированных районов Украины, что предусматривает реорганизацию систем образования, связи и транспорта.

"Хотя весомый демократический выбор больше недоступен для избирателей даже на региональных выборах в России, вероятно, что лидеры выдвинут самоутвердительный аргумент о том, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - отмечают в разведке.

Псевдороферендуми в Украине: что известно

Российские захватчики 23-27 сентября 2022 года провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал указы о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей. В своих указах Путин ложно сослался "на волеизъявление народа" Херсонской и Запорожской областей, а также на "принципы и нормы международного права".

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