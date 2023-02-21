Российские спецслужбы готовятся к посланию диктатора Федеральному собранию.

Российские спецслужбы начали активные мероприятия по мерам безопасности в преддверии обращения диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.

Сообщается, что 21 и 22 февраля в центре Москвы будет частично перекрыто движение транспорта. По данным столичного Департамента транспорта, 21 февраля из-за выступления Путина будут недоступны для проезда маршруты: от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади. Движение остановится с 00:01 и до окончания мероприятия.

Уже 22 февраля для москвичей также будет временно закрыто движение в центре из-за провластного митинга в Хамовниках. При этом информации, о каком именно мероприятии идет речь, там уточнили. Ранее ряд российских СМИ упоминал, что 22 февраля в Лужниках пройдёт "митинг-концерт" в поддержку Путина.

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На фоне этого россиян уведомили, что с 5:30 для них закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Уже с 15:00 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта и в Проектируемом проезде №2309.

Также 22 февраля в вышеупомянутых местах и на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте нельзя будет парковаться.

При этом Департамент транспорта Москвы предупредил россиян, что их могут ожидать дополнительные ограничения в движении транспорта на фоне грядущих мероприятий Путина.

Послание Путина Федеральному собранию

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием РФ накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину.

В январе СМИ РФ писали, что выступление Путина, скорее всего, состоится 21 или 22 февраля. Однако позже его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что мероприятие запланировано на 21 число.

Буквально недавно лидер РФ неожиданно придумал "новую цель спецоперации", отметив, что российские захватчики в Украине "защищают Россию". Ожидается, что в рамках своего обращения к российскому парламенту Путин разразится новыми идеями.

Ранее СМИ писали, что основные тезисы послания Путина будут касаться вопросов государственной поддержки российских солдат, воюющих в Украине, и освоения захваченных украинских территорий.

На днях Путин отправился на бронепоезде в свою личную резиденцию на Валдае. Сообщалось, что он организовал свою поездку для того, чтобы завершить подготовку послания Федеральному собранию.

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