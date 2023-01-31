Утверждается, что в Кремле возобновили подготовку к посланию.

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию может состояться накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину - 20 или 21 февраля.

Об этом сообщают пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Они пишут, что в Кремле возобновили подготовку к посланию.

Так, пропагандисты ТАСС со ссылкой на источники утверждают, что послание будет оглашено "в 20-х числах февраля".

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Послания Путина парламенту РФ

Предыдущее послание парламенту Российской Федерации Путин оглашал в апреле 2021-го года. В конце 2022-го он должен был объявить новое, но его перенесли на 2023-й год.

Несмотря на то, что обязанность обращаться с посланием к Федеральному собранию обозначена в Конституции РФ, в 2022 году Путин не стал этого делать.

Кроме того, в конце 2022-го Путин не проводил большую пресс-конференцию, которая стала уже традиционной в течение 10 лет.

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