Жительница Челябинска не может доказать, что она жива

Выросла в детдоме, во время СССР сидела в тюрьме, а потом попала в морг, но оказалась живой.

Жительница Челябинска (Россия) Любовь Мурадова не может доказать, что она жива.

Об этом сообщает «31 канал Челябинска».

Любовь Мурадова, выросла в детдоме, впервые попала в тюрьму при СССР, а когда вышла в 1994 году, осталась без российского паспорта.

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В 2015 году женщину после жестокого избиения доставили в морг и признали погибшей. Но когда к ней пришел патологоанатом, женщина оказалась живой. Хотя в морге подготовили заключение о смерти, женщине его не выдали.

Её единственной официальной бумагой сейчас остаётся справка об освобождении из колонии.

Челябинка обращалась в полицию вместе с соседями, они писали многим ведомствам, но пока дело не сдвинулось. Сейчас они обратились за помощью к региональному уполномоченному по правам человека.

Как сообщал УНИАН, в Челябинске возбудили уголовное дело против женщины, которая побила полицейского в магазине за то, что тот сделал замечание ее мужу об отсутствии маски.

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