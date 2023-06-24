На фоне мятежа вагнеровцев Президент России Владимир Путин выступит с заявлением в ближайшее время. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
"Путин в ближайшее время выступит с обращением", – коротко сообщил пресс-секретарь, не вдаваясь ни в какие подробности.
Между тем в Москве и области власти проводят "антитеррористические мероприятия". По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в городе усилены меры безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах.
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.
"Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении", – заявил он.
Мятеж Пригожина и вагнеровцев – последние новости
Утром 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону. При этом он опубликовал видео, снятое, как утверждается на территории штаба Южного военного округа. Пригожин утверждает, что помимо штаба, его наемники контролируют также местный военный аэродром.
Перед этим Пригожин встретился в Ростове с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и потребовал выдать ему главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Также главарь вагнеровцев пригрозил походом на Москву.