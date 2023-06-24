На фоне событий в Ростове, где Пригожин взял под контроль ряд военных объектов, Кремль готовит заявление.

На фоне мятежа вагнеровцев Президент России Владимир Путин выступит с заявлением в ближайшее время. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Путин в ближайшее время выступит с обращением", – коротко сообщил пресс-секретарь, не вдаваясь ни в какие подробности.

Между тем в Москве и области власти проводят "антитеррористические мероприятия". По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в городе усилены меры безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах.

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Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

"Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении", – заявил он.

Мятеж Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Утром 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону. При этом он опубликовал видео, снятое, как утверждается на территории штаба Южного военного округа. Пригожин утверждает, что помимо штаба, его наемники контролируют также местный военный аэродром.

Перед этим Пригожин встретился в Ростове с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и потребовал выдать ему главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Также главарь вагнеровцев пригрозил походом на Москву.

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