На появившихся в сети кадрах видно, как женщина подъезжает на коньках к девочке, хватает ее за руку и отшвыривает в сторону.

В Москве тренер по фигурному катанию бросила ребенка об лед во время тренировки.

Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина подъезжает на коньках к девочке, хватает ее за руку и отшвыривает в сторону.

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По данным канала, тренер не первый раз жестоко обращается с детьми. Они постоянно унижает их и ругается матом на занятиях. Одна из учениц пожаловалась, что тренер однажды расцарапала ей лицо.

После жалоб родителей в 2019 году тренера уже отстраняли от работы, но спустя две недели она снова начала работать с детьми.

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Автор: УНИАН