8-летняя девочка выжила, ее госпитализировали.

В Мурманске бродячие собаки больше ста раз укусили восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщает "Мурманский вестник".

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По данным издания, две нечипированные собаки напали на 8-летнюю девочку. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов.

Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

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Автор: Екатерина Лиманская