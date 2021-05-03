Бездомные собаки напали на 8-летнюю россиянку / фото ua.depositphotos.com
В Мурманске бродячие собаки больше ста раз укусили восьмилетнюю девочку.
Об этом сообщает "Мурманский вестник".
Читайте такжеВ России 6-летний мальчик сел за руль "Жигули" и насмерть переехал мать на кладбище
По данным издания, две нечипированные собаки напали на 8-летнюю девочку. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов.
Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россиянка после ссоры зарезала мужа и двух пятилетних детей
- Российская пропагандистка пообещала закрыть Facebook
- Забыли, что он из партии кума Путина: росСМИ оконфузились, растиражировав новость про "нацистский" билборд депутата ОПЗЖ
- "Это моя территория": в России священник избил прихожан из-за съемки (видео)
- В России из реки выловили тело подростка со связанными руками
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram