В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении "более 30 украинских террористов, четырех боевые бронированные машины, РСЗО "Град" и одного пикапа".

В Российской Федерации похвастались антитеррористическими "успехами". Там заявили о якобы срыве "новой попытки киевского режима" устроить теракт в Шебекино Белгородской области.

"Около 3:00 часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом указано, что российские военнослужащие отразили три атаки "украинских террористических формирований", а авиация Западного военного округа нанесла аж 11 ударов по противнику. При этом ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара, похвастались в России.

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"В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап", - отчитались в российском оборонном ведомстве.

Бои в России 1 июня - последние новости

Утром в четверг, 1 июня, российкие СМИ сообщили об "атаке" на МАПП "Шебекино" в Белгородской области РФ. При этом бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили, что ведут бои на территории Россим и "очень скоро покажется окраина Шебекино".

Позже в сети появились видео и фото из российского Шебекино, на которых выдно, как горит админздание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются выехать из города, а на заправках образовались километровые очереди.

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