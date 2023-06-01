На снимках можно увидеть последствия уничтожения техники противника.

Легион "Свобода России" после утреннего обращения и обещания "освободить всю РФ" показал кадры уничтожения российской техники в Белгородской области.

Как сообщает легион в своем Телеграмм-канале, его бойцы "минуснули" один КамАЗ и один самоходный миномет "Тюльпан".

"Обновления по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет "Тюльпан". Отлично сработали", - говорится в сообщении "Свободы России".

Затем бойцы опубликовали видео, на которых запечатлена детонация БК и миномета противника после точной отработки артиллерии по ним. "Это только начало!" - пообещали воины легиона.

Воины легиона "Свобода России" записали срочное обращение 1 июня 2023 года

Утром в четверг на фоне поступающих из росСМИ новостей о боях в Белгородской области на границе с Украиной легион "Свобода России" записал видеообращение, подтвердив информацию о боевых столкновениях в РФ. Бойцы говорят, что "идут освобождать всю Россию".

Группа военных заявила, что находится на границе РФ и "очень скоро" зайдет на ее территорию.

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