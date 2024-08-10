Также губернатор области заявил о трех пострадавших. Часть города сидит без света.

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелам, в результате которых есть трое пострадавших, повреждена линия электропередачи (ЛЭП) из-за чего часть города осталась без света.

С таким заявлением выступил губернатор области Вячеслав Гладков. "ВСУ вновь наносят удары по городу Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в телеграм-канале.

Якобы в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект, повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и одном социальном объекте.

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Шебекино: новости

20 мая российские самолеты сбросили четыре авиабомбы на город Шебекино Белгородской области. Пострадавших в результате "внештатных схождений" боеприпасов якобы не было. В Шебекино нашли три авиабомбы. ФАБ-500 упала возле дома на Ржевском шоссе и не вызвала повреждений. Вторую авиабомбу, ФАБ-250, обнаружили в пригороде Шебекино и впоследствии якобы уничтожили. Еще одну ФАБ-500 обнаружили на улице Машиностроителей. В результате ее падения был поврежден фасад дома, забор и окна.

Похожий инцидент повторился 13 июня. Тогда у жителей Шебекино взрывной волной вырвало оконные рамы и выбило стекла.

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