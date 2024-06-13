Жителей Титовки в пригороде Шебекино просят "до утра воздержаться от прогулок".

Российские оккупационные войска продолжают "терять" бомбы над своими же городами. Так, вечером в четверг, 13 июня 2024 года, мощный взрыв прогремел в Шебекино Белгородской области.

"По предварительным данным, на город упала российская авиабомба. Местные телеграм-каналы просят жителей Титовки в пригороде Шебекино "до утра воздержаться от прогулок", – сообщает телеграм-канал "Пепел".

У жителей Шебекино взрывной волной вырвало оконные рамы и выбило стекла.

"Взрыв был сильный. В районе вблизи взрыва у людей взрывной волной выбило стёкла и даже вырвало оконные рамы из проемов", – пишет "Шо Шебекино".

Другие новости России

В Москве бушует мощный пожар. В СМИ сообщали, что горит а территории конструкторского бюро "Сухого", где изготавливают самолеты серии Су.

В то же время в российском МЧС это опровергают. Там заявили, что "здание просто находится рядом, но пожара там нет".

Несколькими днями ранее в России разбился бомбардировщик. В Минобороны страны-агрессора заявили, что Су-34 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Пилоты не выжили.

Вас также могут заинтересовать новости: