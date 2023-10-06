Сотрудники убежали в убежище, даже не проверив камеры.

В Севастополе во время тревоги женщину закрыли в торговом центре. Как сообщает телеграм-канал "База", пока она выбирала товары, сотрудники закрыли магазин и ушли в убежище.

Женщина сняла видео пустого магазина и пожаловалась на сотрудников.

"Вот я в магазине. Нигде никого нет... Закрыли — и ни души", — рассказывает женщина. При этом в магазине стоят камеры, и сотрудники должны были бы перед выходом проверить, не осталось ли кого-то в помещении.

При этом женщина утверждает, что сама она сирены не слышала - в торговом центре о тревоге не объявляли.

Бавовна в Севастополе

Вчера вечером в оккупированном Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Севастополь постоянно находится под ударами ВСУ, поэтому Россия даже перебрасывает часть Черноморского флота РФ в Новороссийск в Краснодарском крае.

В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Как сообщает "Крымский ветер", вероятно, силы противовоздушной обороны работали над Севастопольской или Южной бухтой.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщал, что якобы отбивают атаку морских дронов.

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