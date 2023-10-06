Взрывы слышали над Севастопольской или Южной бухтой.

В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Как сообщает "Крымский ветер", вероятно, силы противовоздушной обороны работали над Севастопольской или Южной бухтой.

Российский так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщал, что якобы отбивают атаку морских дронов.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводного-диверсионного обеспечения – УНИАН) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал он в Telegram.

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Ситуация в Севастополе - это надо знать

После атак Украины россияне начали прятать свои корабли в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями. Однако после удара по Севастополю россияне начали передвигать корабли подальше в море. Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что военные видят рассредоточение корабельного состава.

Известно, что Россия перебрасывает часть Черноморского флота РФ из Севастополя в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае. Спутниковые снимки подтверждают, что вражеский флот "убегает" из Крыма.

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