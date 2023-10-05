Перемещение российских кораблей в Новороссийск не повлияет на темпы ракетных обстрелов Украины, потому что "российский военно-промышленный комплекс не успевает за потребностями Черноморского флота", отметил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В Военно-морских силах ВСУ прокомментировали "побег" российских кораблей из бухты оккупированного Севастополя.

Об этом спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона. "На самом деле мы видим рассредоточение корабельного состава. Мы подтверждаем, что была перемещена довольно большая часть этих кораблей, конечно, не всех и не в том количестве, о котором говорится в информации интернета. Однако тенденция сталая и является развитием той ситуации, которая до этого наблюдалась в акватории Черного моря насчет опасения со стороны россиян относительно безопасности нахождения их боевых единиц в акватории вокруг Крыма и порта Севастополя", - сказал Плетенчук.

По словам представителя ВМС, враг понял, что Силы обороны Украины являются угрозой для кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. "Именно поэтому происходит это перемещение. Мы даже сейчас наблюдаем за носителем крылатых ракет типа "Калибр" в акватории Азовского моря, чего раньше не происходило. Этот носитель хоть и разряжен, но, тем не менее, сейчас находится именно в Азовском море", - добавил Плетенчук.

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Он подтвердил, что в поведении российских оккупантов наблюдаются некоторые изменения.

"На самом деле, для нас существенно в данном контексте ничего не меняется. Важным является тот момент, что враг безопаснее себя чувствует в Азовском море, чем в Черном", - отметил Плетенчук.

По его словам, это можно отнести к заслугам Вооруженных сил Украины и в целом Сил обороны и безопасности Украины, куда входят Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасность и все смежные подразделения.

"Наш враг наконец начинает больше проводить времени у своих официально признанных берегов, а не у берегов нашего временно оккупированного Крыма", - сказал представитель.

При этом, у него уточнили, можно ли предположить, что с отводом россиянами кораблей от оккупированных Севастополя и Феодосии станет меньше обстрелов из Черного моря.

"На самом деле, это не взаимосвязано. Количество обстрелов и их уменьшение в первую очередь связано с тем, что российский военно-промышленный комплекс не успевает за потребностями Черноморского флота и в целом своих вооруженных сил, и соответственно они должны тратить больше времени на то, чтобы накопить некоторое количество этих ракет для того, чтобы их применить", - подчеркнул спикер.

"Поэтому волны (обстрелов - Ред.) становятся все реже, а количество ракет - все меньшим. Это главная причина, которая влияет на количество обстрелов", - сказал Плетенчук.

Война в Украине продолжается - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает часть Черноморского флота РФ из Севастополя, который постоянно находится под ударами, в Новороссийск в Краснодарском крае.

Сообщалось, что в Новороссийск отправлено два фрегата, три дизельных подводных лодки и пять больших десантных кораблей. Спутниковые снимки подтверждают, что вражеский флот "убегает" из Крыма.

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