Скандальный российский чиновник разразился новыми заявлениями о том, почему Украина хочет вернуть Донбасс.

Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ, кремлевский шут Дмитрий Медведев выдал свежий "алкотреш" о "чужом Донбассе" и "киевских неонацистах".

Как заявил Медведев в Telegram, "неонацистов" поддерживают "бешеные животные, которые охраняют западный мир". Вспомнил путинский шут и о президенте США Джо Байдене.

"Почему киевские неонацисты так стремятся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? Почему их отчаянно поддерживают в этом все бешеные животные, которые сегодня охраняют западный мир: от полудохлого пса Байдена до никчемных гомункулов, стоящих у вонючего корыта в так называемой Прибалтике? Причина банальна: нужны деньги. Бабло - или лавэ, другими словами. И прокравшейся до основания преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе, но которой нужно будет оплачивать счета спонсоров кровавой бойни, и самим спонсорам, паразитирующим на разлагающемся теле Украины", - выдал истеричный российский чиновник. Видео дня

Медведев также назвал президента Владимира Зеленского "больным кокаиновым мальчиком в грязной зеленой футболке" и пригрозил, что "парня скоро не будет".

По версии Медведева, Донбасс Украине якобы нужен для того, чтобы иметь доступ к полезным ископаемым уничтоженных и размародеренных российскими оккупантами шахт.

Приводя сомнительные данные о полезных ископаемых Украины, Медведев заявил, что "в землях бандеровских западенцев ресурсов" только на $723 млрд, что якобы не превышает 5% всех запасов.

"Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без стыда совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца. Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придется очень скоро... Западные трупоеды могут и дальше вваливать бесконечные средства в своих киевских бастардов и собирать свою скорбную жатву. Но факт остается фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана. Незаконно полученная бандеровскими тварями в конце XX века ресурсная база вернулась в "родную страну". Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неизбежный распад", - добавил Медведев.

Другие заявления Медведева

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал фейковую карту России, где территория Украины "в составе" страны-агрессора. "Географический" рисунок он разместил в своем Telegram-канале в день России, который отмечается после распада СССР.

В частности, Медведев разместил 26-секундное видео с картой, которая "покрывается" российским триколором вплоть до Польши, а Украина на рисунке отдельно (как государство) не обозначена. На этом ролике национальные российские цвета - белый, красный, синий - расползаются под гимн РФ.

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