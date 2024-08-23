Соратник Путина утверждает, что Киев "решил переплюнуть атеизм" СССР.

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией - кремлевский политик утверждает, что это якобы "разрушит" Украину.

Медведев, в частности, написал в своем "Телеграм"-канале, что Киев "решил переплюнуть атеизм" советского периода и полностью запретить УПЦ Московского патриархата. Соратник российского лидера Владимира Путина называет украинцев "неонацистами", "демонами", "вурдалаками", оскорбляет действующего и предыдущего президентов Украины, иностранных союзников Украины и т. д.

"Эту мерзкую историю начал еще Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко, - УНИАН). В угоду собственным амбициям и для избрания президентом Украины он согласовал с Западом раскол в православии и создание еретической ПЦУ. Отдельные "иерархи" этой, с позволения сказать, "церкви" хорошо известны. Их место отнюдь не на амвоне...", - написал Медведев.

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Он обвиняет власти Украины в "последовательном сатанизме", якобы разгроме "украинского православия" и преследовании "христиан за веру". В своем заявлении Медведев вспоминает отдельных людей, которые отличались своими взглядами на ту или иную религию, приводит библейские цитаты.

"Эта история (запрет УПЦ МП, - Ред.) не пройдет даром Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут. Причем расплата накроет их не в далеком будущем - после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: "Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера", - написал Медведев.

Важные новости Украины насчет УПЦ МП - что сообщалось

Напомним, 15 августа митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (филиал РПЦ) Онуфрию к началу безотлагательного диалога об объединении. В ПЦУ сообщили, что неоднократно обращались к представителям УПЦ насчет начала диалога, но Украинская православная церковь МП не желает объединения.

20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему, общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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