В частности, Россия рисует силуэты летательных аппаратов на аэродромах, но одновременно продолжает использовать эти объекты для базирования истребителей.

Британская разведка рассказала о неудачных попытках Российской Федерации замаскировать самолеты на аэродромах, чтобы запутать украинские силы во время нанесения ударов.

"Вероятно, что в результате постоянных успешных украинских ударов по военным объектам, Россия была вынуждена внедрить ряд методов приманки и обмана с целью попытки запутать украинские целенаправленные усилия", - сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, в оккупированном Крыму на аэродроме Кировское на бетоне нарисовано изображение истребителей для приманки.

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"Такие рисунки также наблюдаются по меньшей мере еще на 12 российских аэродромах, что демонстрирует степень российской обеспокоенности из-за будущих украинских ударов и способность их отразить", - сказано в сообщении.

В то же время, российские вертолеты до сих пор приземляются на места нарисованных силуэтов, что полностью подрывает попытку обмана.

"Это также раскрывает настоящий боевой порядок или мощность летательных аппаратов на этих авиабазах, которые, вероятно, Россия пытается замаскировать от украинской разведки", - сказано в сообщении.

Удары по российским аэродромам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 марта неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области России.

Источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечает военный эксперт Иван Ступак, российские источники утверждают, что произошла повторная детонация, а это свидетельствует о том, что "прилет был удачным и точным".

В то же время OSINT-расследователь с ником MT Anderson на спутниковых фотографиях военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области РФ не нашел следов повреждений от атаки дронов.

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