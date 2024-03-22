На "Энгельсе-2", как свидетельствуют фото спутника, есть 9 настоящих самолетов и пять фальшивых.

OSINT-расследователь с ником MT Anderson на спутниковых фотографиях военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области РФ не нашел следы повреждений от атаки дронов, которая состоялась в ночь на 20 марта.

Аналитик в соцсети X (Twitter) сообщил, что получил спутниковые фотографии компании Airbus Defense and Space, на которых заметно, что треть самолетов на аэродроме - фальшивые: их нарисовали на асфальте, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей из космоса.

MT Anderson обнаружил три типа самолетов - грузовой Ил-76 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. При этом часть боевых самолетов были просто нарисованы на асфальте - это стало заметно по тому, как тает снег в определенных точках аэродрома.

Видео дня

На "Энгельсе-2", как свидетельствуют фото спутника, есть 9 настоящих самолетов и пять фальшивых:

Ил-76 (настоящий) - 1 ед. (обведен светло-синим квадратом сплошной линией);

Ту-95 (настоящий) - 3 ед. (фиолетовые квадраты, сплошная линия);

Ту-160 (настоящий) - 5 ед. (голубые квадраты, сплошная линия);

Ту-95 (нарисованный) - 1 ед. (фиолетовый квадрат, пунктирная линия);

Ту-160 (нарисованный) - 4 ед. (голубые квадраты, пунктирная линия).

Расследователь отмечает, что на аэродроме не заметно каких-либо следов атаки дронов. На увеличенных фото есть самолеты, но нет черных следов пожара или обломков.

Атака на аэродном Энгельс 20 марта - детали

20 марта дроны атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. За этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Как сообщали "Схемы", ссылаясь на спутниковые снимки, в день перед атакой, 19 марта 2024 года, на территории аэродрома находились 11 самолетов.

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