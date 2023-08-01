За последние дни российскую столицу дважды атаковали дроны.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков признал существующую угрозу ударов беспилотников в Москве.

"Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", - сказал он журналистам, пишут росСМИ.

При этом Песков заявил, что комментировать данную тему с экспертной точки зрения могут и должны только военные.

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Удары по башням "Москва-Сити" - что сообщалось ранее

Напомним, в ночь на 1 августа Москву и Подмосковье атаковали дроны. Сообщалось, что один из БПЛА попал в башню "Москва-Сити", в результате чего был поврежден фасад на 17-м этаже. Также российские власти отрапортовали, что несколько беспилотников якобы сбили при попытке пролета в Москву, и еще один - в Подмосковье.

Сообщалось об атаке дронов на Москву и в ночь на 30 июля. В результате нее также была повреждена одна из башен "Москва-Сити". В Минобороны РФ тогда заявили, что дроны подавили с помощью РЭБ, и они упали.

Комментируя прилеты дронов в Москву и Подмосковье, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что российская столица ускоренно привыкает к войне, которая переходит на российскую территорию.

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