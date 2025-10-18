В православный праздник сегодня в народе отмечают Проводы осени, а сам день еще называют Иванов.

19 октября по новому церковному календарю верующие вспоминают пророка Иоиля, одного из древнейших пророков Ветхого Завета, а также его пророчества о возрождении веры и милости Божией. Какие традиции и приметы связаны с датой и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому календарю

19 октября (1 ноября в старом календаре) в православной церкви Украины вспоминают пророка Иоиля, который первым из библейских пророков записал свои проповеди.

О его жизни Иоиля известно немного. Он жил в Иудее примерно в V веке до н. э., а в своих пророчествах предупреждал народ Израиля о бедствиях, что могут их постигнуть. Засуха, голод, нашествие саранчи - все это ожидало тех, кто не обратится к Богу с покаянием и молитвой. Пророк призывал молиться, чтобы получить благословение свыше - речь шла не только о благах, но и о том, что Бог пошлет на землю своего Сына, а в день Пятидесятницы сойдет Святой Дух.

Видео дня

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

вспоминают мученика Уара Египетского и 7 его учителей;

святую Клеопатру и ее сына Иоанна;

священномученика Садока, епископа Персидского и еще 128 мучеников;

преподобного Гавриила Афонского;

Собор святых целителей.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю - 19 октября почитают святого апостола Фому.

Что можно и чего нельзя делать сегодня

19 октября с молитвами обращаются к святому Уару, память которого также совершают в этот день - ему молятся за души умерших некрещеными и за тех, кто ушел из жизни по своей волей.

В народе день прозвали Иванов или Проводы осени - считается, что осень сегодня прощается с землей. По традиции в этот день режут кур и готовят блюда с курятиной и пироги-курники. Также продолжают утеплять дома и достают теплую одежду.

В старину, чтобы защитить дом от зла и болезней, вечером обходили жилье с зажженной свечой - на удачу и Божью милость в холода.

В православный праздник 19 октября Церковь предостерегает верующих от ссор, сквернословия, сплетен, зависти, жадности, мести и отчаяния.

По народным приметам в этот день нельзя ссориться с родственниками или соседями - ссора затянется надолго, а также отказывать в просьбах о помощи и милостыне - это к нищете. Говорят: дашь копеечку - разбогатеешь на рубль.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 19 октября

По приметам дня гадают, когда придет настоящая зима:

день безветренный - скоро похолодает;

дым стелется по земле - жди ненастья;

красный закат - погода ухудшится;

птицы низко летают - снега будет мало, а если высоко - много;

дождь пошел - к поздней зиме.

Говорят, что если сегодня выпал снег, то через 40 дней его будет много.

Вас также могут заинтересовать новости: