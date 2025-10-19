19 октября - интересная и насыщенная торжествами дата, которую можно посвятить семье. По народным обычаям принято готовить куриные блюда и поминать умерших. Запомните, какой праздник 19 октября наступает в нашей стране, чтобы поздравить с ним родных.
Какой сегодня праздник в мире
Следующие мировые знаменитости родились 19 октября - философ Марсилио Фичино, писатель Мигель Астуриас, иммунолог Жан Доссе, актеры Ребекка Фергюсон и Майкл Гэмбон.
Международные события этой даты в основном посвящены медицине или социологии. Известны такие всемирные праздники сегодня - День борьбы с раком груди, День здоровья детских костей, День гуманитарной помощи.
Какой сегодня праздник в Украине
Для некоторых выдающихся украинцев 19 октября является датой рождения. Это кобзарь Петр Гузь, художник Сергей Васильковский, экономист Богдан Гаврилишин, гимнаст Игорь Радивилов.
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников пищевой промышленности. Отмечается он в третье октябрьское воскресенье. Поздравляют с ним поваров, кондитеров, технологов, лаборантов и остальных людей, занятых производством пищи.
Какой сегодня праздник церковный
По новоцерковному календарю в храмах почитают христианских пророков Уара и Иоиля, а также святую Клеопатру и ее сына Иоанна. По старому стилю сегодня праздник одного из двенадцати апостолов Фомы, которого прозвали Неверующим.
Какой сегодня праздник в народе
Нередко в эту дату выпадал первый снег. Давние приметы об этой дате гласят следующее:
- если погода сухая, то зима будет поздней;
- крупная роса утром сулит потепление;
- сильный ветер дует - к похолоданию;
- если во время сумерек небо красное, то скоро будет непогода.
Народные верования советуют по возможности провести этот день с друзьями или семьей. Наши предки говорили, что 19 октября - праздник, счастливый для налаживания связей. К этой дате готовили блюда из курицы: супы, пироги, запеканки. Верили, что если накормить родных курятиной, то все будут здоровы.
18 октября наступала родительская суббота, но есть не успели сходить на кладбище и почтить родных, то можно сделать это и в праздник сегодня. Святому Уару молятся об упокое душ тех, кто умер не по-христиански, например, самоубийц и некрещенных.
Что нельзя делать сегодня
Помня, какой сегодня церковный праздник, запрещено оскорблять умерших, поминать их со спиртных, а также материться и ссориться с близкими. Также не стоит отказывать в помощи и милостыни нуждающимся. Плохой приметой считается рассказывать о своих планах - ничего не сбудется.