19 октября 2025 года Украина отмечает один профессиональный праздник.

19 октября - интересная и насыщенная торжествами дата, которую можно посвятить семье. По народным обычаям принято готовить куриные блюда и поминать умерших. Запомните, какой праздник 19 октября наступает в нашей стране, чтобы поздравить с ним родных.

Какой сегодня праздник в мире

Следующие мировые знаменитости родились 19 октября - философ Марсилио Фичино, писатель Мигель Астуриас, иммунолог Жан Доссе, актеры Ребекка Фергюсон и Майкл Гэмбон.

Международные события этой даты в основном посвящены медицине или социологии. Известны такие всемирные праздники сегодня - День борьбы с раком груди, День здоровья детских костей, День гуманитарной помощи.

Какой сегодня праздник в Украине

Для некоторых выдающихся украинцев 19 октября является датой рождения. Это кобзарь Петр Гузь, художник Сергей Васильковский, экономист Богдан Гаврилишин, гимнаст Игорь Радивилов.

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников пищевой промышленности. Отмечается он в третье октябрьское воскресенье. Поздравляют с ним поваров, кондитеров, технологов, лаборантов и остальных людей, занятых производством пищи.

Какой сегодня праздник церковный

По новоцерковному календарю в храмах почитают христианских пророков Уара и Иоиля, а также святую Клеопатру и ее сына Иоанна. По старому стилю сегодня праздник одного из двенадцати апостолов Фомы, которого прозвали Неверующим.

Какой сегодня праздник в народе

Нередко в эту дату выпадал первый снег. Давние приметы об этой дате гласят следующее:

если погода сухая, то зима будет поздней;

крупная роса утром сулит потепление;

сильный ветер дует - к похолоданию;

если во время сумерек небо красное, то скоро будет непогода.

Народные верования советуют по возможности провести этот день с друзьями или семьей. Наши предки говорили, что 19 октября - праздник, счастливый для налаживания связей. К этой дате готовили блюда из курицы: супы, пироги, запеканки. Верили, что если накормить родных курятиной, то все будут здоровы.

18 октября наступала родительская суббота, но есть не успели сходить на кладбище и почтить родных, то можно сделать это и в праздник сегодня. Святому Уару молятся об упокое душ тех, кто умер не по-христиански, например, самоубийц и некрещенных.

Что нельзя делать сегодня

Помня, какой сегодня церковный праздник, запрещено оскорблять умерших, поминать их со спиртных, а также материться и ссориться с близкими. Также не стоит отказывать в помощи и милостыни нуждающимся. Плохой приметой считается рассказывать о своих планах - ничего не сбудется.

