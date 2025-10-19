Актриса откровенно заговорила об отношениях с бывшим.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по сериалу "Однажды под Полтавой", заговорила о бывшем муже - нардепе Александре Божкове.

Не секрет, что звезда фильмов не охотно делится подробностями расставания. Однако на днях призналась, что они не подписывали договоров о молчании и не поддерживают сейчас общение.

"Мы ничего не подписывали. Никто никому ничего не обещал. Не знаю, в Киеве ли он. Я очень давно его не видела. Даже не помню когда. Наверное, больше года", - отметила Анна для проекта "Наодинці з Гламуром".

Саливанчук добавила, что экс-супруг общается с их общими сыновьями Глебом и Никитой. По словам актрисы, Александр говорит с ними по телефону.

"Он общается с детьми без меня, у них есть телефон. Я промолчу об алиментах..." - подчеркнула она.

К слову, Анна и Александр прожили в браке 8 лет. У супругов родились сыновья Глеб и Никита. Однако в мае 2023 года пара разорвала свои отношения, но о разводе актриса публично объявила только в марте 2024 года.

