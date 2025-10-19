Британская актриса Саманта Эггар, которая известна по фильмам "Коллекционер" и "Доктор Дулиттл", ушла из жизни. Женщине было 86 лет.

Как пишет издание Variety, печальное известие подтвердила ее дочь Дженна Стерн. Официальная причина смерти пока не называется, однако известно, что актриса боролась с тяжелой болезнью в течение последних пяти лет.

"Красивая, умная и достаточно сильная, чтобы быть захватывающе уязвимой... Саманта Эггар. Моя мама умерла. Мирно и тихо в окружении семьи. Я была рядом с ней... Держала ее за руку, говоря ей, как сильно ее любили", - отметила дочь Саманты в своем Instagram.

Что известно о Саманте Эггар

Эггар родилась в Великобритании. В 1961 году на сцене Королевского театра ее заметила кинопродюсер, которая пригласила на роль в фильме "Дикие и жаждущие" с Джоном Хертом и Йеном Макшейном. Через несколько лет Саманта сыграла в ленте "Коллекционер". Именно она принесла актрисе международную славу и немало престижных наград, в частности, "Золотой глобус", приз Каннского фестиваля и номинацию на "Оскар".

Также известные фильмы с участием Эггар - это "Иди, не беги", "Доктор Дулиттл" и "Выводок".

