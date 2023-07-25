Конечно же, виноватыми сделали украинских военных и разведчиков.

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовные дела о терроризме из-за атаки дронов на Москву и временно оккупированный Крым. Фигурантами дел стали "должностные лица главного управления разведки Минобороны Украины".

Российское издание "Коммерсант" пишет, что после вчерашней атаки беспилотников на Москву Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по статье 205 "Террористический акт" Уголовного кодекса РФ. По версии российского следствия, атаки организовали должностные лица Главного управления разведки Минобороны Украины.

Это уже не первое подобное уголовное дело в России. Ранее аналогичные производства были открыты из-за атаки 17 беспилотников на временно оккупированный Крым.

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Атаки беспилотников на Москву - что известно

24 июля в России пожаловались на атаку дронов на Москву. Пролет одного из БПЛА попал на видео, также появились фото якобы последствий атаки. По информации россиян, один дрон якобы упал возле здания Минобороны РФ, а еще один - напротив Военного университета имени князя Александра Невского.

В мэрии Москвы заявили, что повреждения получили "два нежилых здания". При этом в Минобороны РФ обвинили Украину в нападении, но поспешно заявили, что РЭБ подавила беспилотники.

В свою очередь представительница МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов "актом международного терроризма"и в очередной раз пригрозила "жесткими ответными мерами".

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