В Белом доме говорят, что не поддерживают атаки по российской территории.

Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста об атаке двух беспилотных летательных аппаратов по российской столице 24 июля, пишет Sky News.

"В целом мы не поддерживаем нападения на территорию России", - сказала она на пресс-брифинге.

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Дроны в Москве: что известно

Вчера утром россияне заявили, что Москву атакуют беспилотные летательные аппараты. Пролет одного из них сняли на видео, также в сети появились фото из центра города.

Сообщалось, что один дрон упал недалеко от здания Министерства обороны Российской Федерации, еще один - напротив Военного университета имени князя Александра Невского.

В мэрии Москвы сказали, что столицу атаковали около 4:00, повреждения получили "два нежилых здания". В Минобороны объявили, что БПЛА запустила Украина, их подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В Украине не делали официальных заявлений об этой атаке.

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что это был "акт международного терроризма". Россияне говорят, что оставляют за собой право "принять жесткие ответные меры".

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