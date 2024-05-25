"Герои" уже работают историками и обучают детей основам безопасности жизнедеятельности.

В Российской Федерации участников войны против Украины нанимают преподавателями в школы - многие такие "педагоги" неадекватны и склонны к насилию. Как пишет "Можем объяснить", с начала полномасштабного вторжения в Украину Москва ждет от российских учителей прямого участия в поддержке армии и в пропаганде. Всех, кто не согласен с этими требованиями Кремля и каким-то образом пытается противостоять этому, штрафуют, привлекают не только к административной, но и к уголовной ответственности.

"В последнее время частой практикой стало приглашение закаленных в боях участников войны для выступлений перед учениками школ с целью той же пропаганды и рассказов о доблести нашей армии. Теперь же власти решили пойти дальше: их не просто будут приглашать для разовых выступлений, а трудоустраивать учителями", - сообщает СМИ.

По данным ресурса, в Новосибирске нескольких бывших военных уже взяли на работу в качестве учителей истории, физкультуры и такого предмета, как основы безопасности жизнедеятельности.

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"Травмированные убийцы вдруг признаны годными наставниками для впечатлительных школьников. И здесь важно понимать, что усиленная пропаганда среди школьников - это не самое страшное. Гораздо опаснее для подопечных острые проявления ПТСР у участников боевых действий: вспышки страха и агрессии, неадекватное ситуации поведение, часто насилие", - акцентируется в публикации.

Военные РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в РФ "герои войны" насилуют детей. Бывшие заключенные, которых за участие в так называемой "СВО" помиловал диктатор Владимир Путин, все чаще совершают сексуальное насилие над детьми.

По данным росСМИ, одним из "ярких" примеров стало событие в селе Прохоровка, где 33-летний участник войны с Украиной надругался над 15-летним подростком. В частности, рецидивист Алексей Гончар-Быша избил мальчика ногами, засунул его в багажник, после чего в присутствии других детей изнасиловал. При этом обещал отрезать ребенку ухо, а отца несовершеннолетнего - застрелить.

Это - далеко не первое надругательство над ребенком, совершенное "героем СВО". В целом достоянием общественности через местные СМИ стало десять таких случаев. Основная часть фигурантов - "вагнеровцы", которых помиловал Путин.

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