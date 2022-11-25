Все они отказались идти на убой и пытались устроить бунт.

Наемники ЧВК "Вагнер" устроили кровавую расправу над российскими "мобиками" в Белогоровке Луганской области. Мобилизованные поплатились жизнью за то, что отказывались идти в бой первыми. Всего было убито 19 захватчиков.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинской разведке, 109 "мобиков" привезли в Белогоровку для усиления "вагнеровцев"-зэков. Уже через час им приказали захватывать лесополосу. Погибшие "мобики" отказались идти в бой, заявив, что не они не "штрафной батальон".

"К тому же некоторые мобилизованные пытались доказать, что именно заключенные должны погибать на этой войне вместо них", – пишет издание.

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Командиры ЧВК мигом расстреляли четырех бунтарей, заставив остальных идти в бой. Из 105 "мобиков" со штурма вернулись только 18. До следующего дня смогли дожить только трое.

"В ту же ночь "вагнеровцы" устроили "чмобикам" "праздник " в честь их приезда – подсыпали им в кашу наркотики, после чего устроили над ними показательную расправу. Зэки хладнокровно зарезали 15 человек, а остальных – оставили живыми", – пишет издание со ссылкой на источник.

20 ноября "вагнеровцам" пригнали еще сотню "мобиков". Бунтовать они не пытались.

ЧВК "Вагнера" в Украине

Еще в августе стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Он ездил колониями и призывал русских отправляться на войну против Украины. На фоне провалов и постоянных потерь РФ, так страна-агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

Оказалось, у них очень наглая тактика. Однако это все равно не помогает оккупантам захватить Бахмут.

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