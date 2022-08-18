Погибший был уроженцем Азербайджана, а в Ростовскую область переехал много лет назад.

В Ростове-на-Дону 33-летний капитан российской армии из Московской области расстрелял 51-летнего таксиста. Преступник служил в ракетных войсках и побывал в нескольких горячих точках. Конфликт возник из-за того, что погибший был против войны в Украине.

Об этом пишет российское издание 161.ru.

Таксист был уроженцем Азербайджана, а в Ростовскую область переехал много лет назад.

По предварительной версии, убийца начал доказывать таксисту "свою политическую позицию по действиям в Украине". Тело погибшего с пулевыми ранениями было найдено на улице.

"Подозреваемый дает показания и пока в них путается. Погибший получил четыре пулевые ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные, но медики не успели спасти", — рассказал собеседник издания.

Ростовский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего на два месяца, пока выясняются обстоятельства преступления.

Как ранее сообщал УНИАН, в России мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Россиянин "попросил принять меры к своей супруге", которая выражает "антироссийские настроения" в связи с войной и "настраивает против правительства" их общего ребенка.

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