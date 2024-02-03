Замглавы Совбеза РФ заявил, что Россия поможет оппозиции, поскольку Запад снабжает деньгами Ходорковского, Каспарова и Навального.

Действующий зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное "откровение" в своих социальных сетях с намеком, что Россия способна вмешаться в западные выборы.

Бывший лидер России назвал действующих лидеров политических сил в Европе и за океаном сборищем интеллектуальных импотентов. Об этом он высказался в Telegram.

"Оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача - всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах", - указал он.

В этом контексте Медведев ударился в философию Лао Цзы (китайского мудреца, живущего в VI-V веке до нашей эры) и сравнил западных оппозиционеров с российскими. Вывод Медведева был не в пользу Ходорковского, Каспарова и Навального.

Последнего он назвал экстремистом, Каспарову определил место в психиатрической клинике, а Ходорковского обвинил в консолидации "воров и убийц". "Организует сходняки оппозиционеров всех мастей за украденное в России бабло", - заявил Медведев.

Он обвинил Запад в финансовой поддержке российской оппозиции и пригрозил, что Россия в ответ намерена помогать более адекватным политикам, апеллирующим "разжиревшим котам из традиционных западных партий".

"Их так боятся хитро*опые интеллектуальные кас*раты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран. И недаром боятся. Ведь ещё Лао Цзы сказал, что "гибкое и слабое одолевает твёрдое и сильное"", - указал бывший лидер РФ.

Путин намерен вмешаться в выборы США - так говорит Клинтон

Осенью 2023 года в эфире MSNBC представитель демократов, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон заявила: Путин попробует повлиять на президентские выборы, так как ранее россияне уже демонстрировали такое поведение.

"Если у него будет шанс, он сделает это снова", - указала Клинтон.

Выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Среди главных кандидатов на роль президента - действующий лидер Джо Байден и бывший президент от республиканцев Дональд Трамп. Покойный глава ЧВК "Вагнер" Пригожин ранее публично признался, что Россия вмешивалась в американские выборы.

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