Путинская пропаганда довела россиян до истерического состояния.

В России набирает обороты антидроновая истерия. Машинист поезда, который сошел с рельсов в Белгородской области два дня назад, заявил об атаке беспилотников, что и вызвало крушение. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Сама авария произошла около 10 часов вечера в субботу. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно, а 15 пустых вагонов грузового состава полетели с откоса. В результате инцидента никто не пострадал.

Машинист поезда рассказал следствию удивительную историю. По его словам, поезд был атакован двумя беспилотниками. Один дрон якобы ударил в хвостовую часть состава, в второй — взорвался прямо перед поездом.

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Однако позже выяснилось, что никаких дронов, охотящихся на российские поезда, в природе не существует. Причиной схода вагонов стали заложенные партизанами на путях взрывные устройства. А беспилотники запуганному российской пропагандой машинисту просто привиделись.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

В течение последних недель приграничные районы Белгородской области стали ареной боев между российскими повстанцами и правительственными войсками. Периодически кремлевские власти теряли контроль над приграничными населенными пунктами.

Несмотря на явную малочисленность повстанческих сил, им удалось взять несколько пленных правительственной армии. Кроме того, повстанцам удалось ликвидировать несколько высокопоставленных военных путинской армии, включая командующего всей группировкой войск "Белгород".

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