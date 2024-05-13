Россия продолжает переводить свою экономику на военные рельсы, отметил Игорь Чаленко.

Все кадровые перестановки в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне, и ни о каких мирных переговорах речь не идет, считает Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий. Свое мнение он высказал в эфире телемарафона, комментируя смену руководства Минобороны России.

"На данном этапе еще не понятно, где Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ - УНИАН) окажется. Но что касается конкретно Белоусова, то это сигнал, что Россия и дальше переводит свою экономику на военные рельсы и хочет решить большие проблемы с коррупцией, с определенными государственными заказами в рамках Министерства обороны", - сказал он.

По словам эксперта, Белоусов - человек, который приближен к Путину.

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"Это сигнал, что Россия готовится к долговременной войне. Это не является положительным для нас сигналом, но мы должны к этому быть готовыми. Плюс перевод Шойгу сейчас в Совбез РФ дает ему возможности координировать блок безопасности, что также говорит об усилении военной составляющей в работе РФ. И это, кстати, является большим сигналом, что на самом деле РФ никоим образом не планирует проведение каких-то мирных переговоров. Они готовятся к долговременной масштабной войне", - подчеркнул Чаленко.

По его мнению, для Шойгу перевод на должность секретаря Совета безопасности РФ не является своеобразной ссылкой, потому что российский Совбез имеет влияние.

"Мы видели силу Патрушева (он был секретарем Совета безопасности РФ - УНИАН) последние несколько лет, когда он был на соответствующей должности", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, как добавил эксперт, коррупционный шлейф Шойгу просто так не пройдет и будет "давить" на него в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, Путин сменил кадры в Минобороны РФ: место министра обороны занял Андрей Белоусов, а Шойгу получил должность секретаря Совета безопасности, с которой уволен Николай Патрушев.

Как считают эксперты, эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.

В ISW объяснили, что почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Минобороны России, который находится в трудном положении.

Как говорится в отчете Института, замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза также соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

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