Уволенного чиновника он перевел на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Аналитики Института изучения войны считают, что правитель РФ Владимир Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Как пишет ISW, в частности, глава Кремля заменил министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Уволенного чиновника он перевел на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Как считают эксперты, эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.

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В ISW объяснили, что почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Минобороны России, который находится в трудном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным", - добавили в Институте изучения войны.

Как говорится в отчете, замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза также соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

Ранее он так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Кроме увольнения Патрушева, правитель РФ в основном переназначил руководителей основных служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Увольнение Шойгу - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, правительство России ушло в отставку после инаугурации Путина. Прокремлевские СМИ распространяли предположения о перестановках в кабинете, включая возможную замену Сергея Шойгу на посту министра обороны.

В апреле стало известно, что в России по подозрению в получении взятки задержали заместителя Шойгу Тимура Иванова.

1 мая ФСБ допросила первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве - это фактически "третий номер" в иерархии Минобороны РФ после Шойгу

12 мая Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

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