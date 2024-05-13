Его увольнение является одной из крупнейших перестановок в российской власти за последнее десятилетие.

Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого на днях отправили в отставку, является одним из древнейших соратников правителя России Владимира Путина. Отличился он также и любовью к роскоши. В 2015 году антикоррупционные активисты обнаружили, что Шойгу проживает в комплексе стоимостью более 15 миллионов долларов под Москвой. Причем Дом был зарегистрирован на его невестку, а построен на земле, "купленной" его 18-летней дочерью.

Как пишет The Times, после начала полномасштабной войны в Украине, Вооруженные силы РФ охватили слухи о расточительности и некомпетентности Шойгу. Его увольнение и последующая замена первым вице-премьер-министром Андреем Белоусовым стали одной из крупнейших перестановок в российской власти за последнее десятилетие.

"Цель Путина - повысить эффективность производства вооружений и оптимально удовлетворить военные потребности. В этом контексте Белоусов - логичный выбор", - сказала Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia.

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В то же время, по мнению военного аналитика Роба Ли, это назначение "вероятно является отражением личного доверия Путина к Белоусову и потребности в лучшем внутреннем менеджере бюрократического аппарата Минобороны". Эксперт по российским военным технологиям Сэмюэль Бендетт отметил, что Белоусов был "большим пропагандистом отечественных беспилотников".

В Кремле указали, что он подходит для этой должности, поскольку военные расходы выросли до 6,6 процента ВВП.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто более открыт к нововведениям, более открыт к их практическому использованию в боевых действиях. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение о том, что министерство обороны возглавит гражданское лицо", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По мнению издания, эти перестановки также могут означать, что следующим может "вылететь" начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Обычно новые министры обороны хотят, чтобы на эту должность был назначен союзник, хотя это может быть не так во время войны.

Несмотря на ощущение, что его свергли, Шойгу останется на высокой должности председателя Совета безопасности. Вероятно, это способ Путина "держать [Шойгу] рядом, но отделенным от "системы", где найти альтернативную роль было бы сложно".

Отставка Шойгу

Аналитики Института изучения войны считают, что правитель РФ Владимир Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Почти десятилетнее пребывание Белоусова в должности министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Минобороны России, который находится в затруднительном положении.

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